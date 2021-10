Simulação de jogos de ’Round 6’ levam crianças para o hospital - Reprodução

Simulação de jogos de ’Round 6’ levam crianças para o hospitalReprodução

Publicado 22/10/2021 19:39

Rio - 'Round 6' tem sido um sucesso desde sua estreia na Netflix, mas na França a série tem preocupado a população. Crianças do College George-Sand reproduziram alguns jogos da série e precisaram ser encaminhadas para o hospital.

fotogaleria

De acordo com o jornal Le Parisien, os jogos saíram do controle e houve briga entre as crianças que participavam, fazendo com que elas fossem encaminhadas ao hospital. O episódio ocorreu em 13 de outubro, em um dos corredores do colégio, e ao menos três alunos correm o risco de serem expulsos.