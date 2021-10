Cissa Guimarães, Patricia Poeta, André Marques, Ana Furtado e Zeca Camargo: ´E de Casa - Globo/Victor Pollak

Cissa Guimarães, Patricia Poeta, André Marques, Ana Furtado e Zeca Camargo: ´E de CasaGlobo/Victor Pollak

Publicado 23/10/2021 08:14

Rio - O ‘É de Casa’ deste sábado, dia 23, conta com a participação de diferentes nomes do entretenimento e da música. Michel Teló, que estreia a nova temporada do ‘The Voice Brasil’ na próxima quinta-feira (26), é um deles. O cantor e técnico do reality musical bate um papo com os apresentadores do matinal sobre a carreira e a oportunidade de estar ajudando a descobrir os talentos da música no Brasil, desta vez, com uma função especial no programa.

fotogaleria

Quem também participa do programa deste sábado é Alex Escobar, que assume o bloco de esportes do ‘Fantástico’ e será a nova companhia dos cavalinhos do dominical. Além de falar sobre o novo desafio, ele relembra outros momentos da carreira e comenta o “chute” certeiro de Ana Furtado, que acertou o nome do jornalista como o novo apresentador do ‘Fantástico’.O ´É de Casa’ conta ainda com a participação do ator Luis Lobianco. No quadro ‘Viva o Verde’, ele aprende a cultivar plantas que não sejam venenosas para seus cachorros, além de fazer uma calda caseira com fumo e sabão, para acabar com as pragas que estão atacando o pé de tangerina que tem em seu sítio.No quadro ‘Promessas’, Patricia Fazan recebe o padre Fabio de Melo e suas fãs famosas: a dupla Anavitória. O padre fala sobre a perda da mãe e comenta como usa o senso de humor a favor da fé. Já as cantoras contam sobre a relação com a fé e a música que compuseram durante o isolamento social.No ‘Tempero de Família’, enquanto prepara carne assada com crosta crocante, suflê de espinafre com queijo de cabra e pudim de tapioca, Rodrigo Hilbert conversa com a atriz Julia Rabello, que fala sobre a carreira e confessa do que sente falta. E, no ‘Belezas da Terra’, Juliana Sana conta a história de Emylaine, Myrella e Milena, três irmãs que produzem queijo canastra, em Minas Gerais. A família está no ramo há quatro gerações e tem uma história bonita de superação de dificuldades e contratempos.