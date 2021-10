Marina Ruy Barbosa posa para ensaio fotográfico na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira - Ag. News

Publicado 24/10/2021 12:25

Rio - As gravações de ‘Rio Connection’, uma parceria entre Globo, Floresta e Sony, já começaram. A série original Globoplay foi anunciada em 2019 no L.A. Screenings, em Los Angeles, como mais um projeto da parceria entre as empresas para a produção de séries dramáticas na língua inglesa.

Criada, escrita e dirigida por Mauro Lima (“João, o Maestro”), ‘Rio Connection’ vai apresentar a história de criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos. O projeto ainda conta com a colaboração de Chris Salmanpour (“Retribution”) e Marcelo Starobinas (“Carcereiros: O Filme”).Com cenas gravadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Montevideo, ‘Rio Connection’ é ambientada nos anos 1970, quando autoridades americanas e italianas estavam próximas de capturar três importantes figuras do crime organizado. Os homens fugiram e acabaram se encontrando no Brasil, onde decidiram juntos tropicalizar a máfia.A série conta com um elenco internacional. Entre os brasileiros estão Marina Ruy Barbosa, Maria Casadevall, Bruno Gissoni, Carla Salle, Felipe Rocha, Rômulo Arantes Neto, Nicolas Prattes e Aryè Campos. Os atores Valerio Morigi, Raphael Kahn e Aksel Ustun também fazem parte do elenco da série.