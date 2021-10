Erika Schneider foi a eliminada desta quinta-feira (07) em A Fazenda 13 - Reprodução / PlayPlus

Erika Schneider foi a eliminada desta quinta-feira (07) em A Fazenda 13Reprodução / PlayPlus

Publicado 24/10/2021 12:50

Rio - Quando ainda estava em "A Fazenda 13", Erika Schneider entrou em uma guerra contra alguns dos homens do programa ao acusá-los de machismo, entre eles Gui Araújo. Fora do reality show, a bailarina voltou a alfinetar o influenciador e disse que ele está sendo machista ao expor uma suposta traição de Jade Picon.

fotogaleria

No programa da Record, Gui Araújo contou para alguns participantes que teria vivido um romance proibido com Jade Picon. Depois, ele contou que a influenciadora teria traído João Guilherme com ele. Fora de "A Fazenda", até Zé Felipe contou que o chifre do irmão "parece ser verdade", mas a atitude do ex-namorado de Anitta incomodou algumas pessoas.

A própria Jade Picon declarou que foi "exposta em rede nacional" e falou que as situações narradas por Gui Araújo "nem sequer aconteceram". Erika Schneider manifestou apoio à influenciadora e falou que essa exposição causada pelo ex-participante do "De Férias com o Ex" foi machista.

"Eu fui a primeira a apontar atitudes machistas de alguns participantes de A Fazenda''. Agora tá tudo aí. Fico triste apenas pelas mulheres que estão sendo expostas por eles", disse a ex-bailarina do Faustão.