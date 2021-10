Tati e Rico protagonizam bate boca em A Fazenda - reprodução de vídeo

Publicado 24/10/2021 19:09

Rio - A chapa esquentou em 'A Fazenda 13', da Record, neste domingo. É que Rico Melquiades não gostou de sobrar no sorteio da Prova de Fogo, após não ter sido escolhido por Aline Mineiro. No entanto, ele descontou sua raiva em Tati Quebra Barraco, devido os olhares da funkeira para ele.

Tudo começou quando Rico gritou para os perdedores da prova puxarem Tati baia. "A mulher não faz nada, não lava um prato, não cuida de um bicho. É uma preguiçosa!. Bota ela na baia para acordar às 5h da manhã e tomar banho frio. Mas o povo tem medo até de botar na baia, povo medroso", afirmou ele.

Em seguida, a cantora rebateu o comentário do humorista. "E você também teve medo, não me botou na roça por quê? Disse que ia me votar e depois mudou o voto", disse a funkeira. "Se eu fosse para a baia hoje, você ia comigo. Se eu pegasse o fazendeiro agora, você ia ver. Ia fazer a vaca às 5h da manhã", destacou Rico. "Eu não ia fazer. Você que ia ter que se fod**", comentou Tati. "Eu não ia fazer também", afirmou ele. "Então tá, punição", concluiu Tati. "Isso, ia todo mundo se fod**. Uma coisa que eu não estou nem aí é punição", finalizou o alagoano.

Medo de falar os fatos? Nosso peão desconhece, doa a quem doer. #TeamRico #AFazenda pic.twitter.com/8y14H4YHXc — Rico Melquiades (@RicoMelquiades) October 24, 2021

Tati não aguentou o bate-boca e começou a rir. Mas Rico não se intimidou: "Insuportável, preguiçosa. Não lava um prato. Vai lavar suas calcinhas pelo menos!", provocou. "Ah, vai tomar no c*!", rebateu a cantora. "É aqui mesmo que eu gosto de tomar, não tem coisa melhor que tomar no c*", respondeu ele.

Depois, ela acusou Rico de não conseguir um parceiro. “No amor ninguém vai, tem que pagar. Eu não preciso pagar pra ninguém me comer não”. A funkeira continuou: “Você mesmo que falou que paga”. Mas Rico rebateu: “Eu nunca falei que paguei garoto de programa. Nunca! Eu nunca falei isso! E eu assumo o que eu falo, eu assumo os meus b.o’s”.