Anitta e Lary BottinoReprodução DA Internet

Publicado 24/10/2021 21:30

Rio - Última eliminada de 'A Fazenda 13', Lary Botttino revelou o motivo do rompimento de sua amizade com Anitta no programa a 'Hora do Faro', da Record TV, neste domingo. "Eu fui em uma viagem com ela, eu me relacionei com uma pessoa, ela me perguntou se eu me relacionei com a pessoa ou não e eu falei que não. Eu menti", disse.

A influencer disse que não estava a vontade de assumir a relação naquele momento para a Poderosa. "Eu tinha passado por um trauma com uma pessoa que… Eu não sei, na hora eu não quis dividir aquilo e depois ela descobriu que eu me relacionei com a pessoa. Ela se sentiu traída e acho que, com o peso que ela tem com todas as pessoas a volta dela, ela não quis aceitar uma mentira naquele momento".

Na atração, Lary contou que a cantora se justificou dizendo que se a influenciadora mentia por uma coisa tão pequena, poderia mentir em relação a coisas maiores. Devido a isso, a amizade delas chegou ao fim.