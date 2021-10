Gui Araújo fala sobre relacionamento com Duda Reis - Reprodução

25/10/2021

Rio - Gui Araújo voltou a falar sobre seus relacionamentos na noite deste domingo, em "A Fazenda'. Em conversa com Rico Melquiades, o influenciador digital disse que seu romance com Duda Reis não deu certo porque ainda havia "muitos resquícios do relacionamento antigo dela". Duda é ex-noiva de Nego do Borel, que esteve com Gui no reality show.

"Quando ela chegou em São Paulo fui eu e a Lary Bottino na casa dela. A gente começou a ficar e não parou mais", disse Gui. "E aí vocês acabaram porquê? Brigaram?", perguntou Rico. "Ficaram muitos resquícios do antigo relacionamento dela. A gente não brigava nem nada, mas era muito, tipo, como posso dizer? Era muito assim, tipo, de manhã 'você é o amor da minha vida, quero casar, ter filhos, pra sempre ficar junto'. E a noite ficava 'pô, não sei se eu quero, estou pensando' e não sei o que, ai não tinha muita confiança assim nessa parada", disse o influenciador.

Gui contou que chamou Duda para uma viagem a Fernando de Noronha e ela negou. "Passou um dia e ela falou 'pô não sei se quero ir' e ai eu falei 'tá, então some da minha vida'. Aí eu fui, já tava há dois dias e a Lary me ligou 'mano, a Duda quer ir praí de surpresa, está arrependida, não aguenta mais ficar longe de você' e aí ela apareceu lá e a gente voltou", relembrou.

Rico riu e disse que leu essa notícia nas páginas de fofoca. "Eu tava mal e do nada ela falou 'meu, não aguento mais, eu vou atrás de você onde você estiver'. Dai eu falei 'beleza'. Fiquei muito feliz e a gente viveu 10 dias muito felizes", revelou Gui.