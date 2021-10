Ana Maria Braga sofre queda em casa e bate a cabeça - Divulgação

Publicado 25/10/2021 09:42 | Atualizado 25/10/2021 10:13

Rio - Os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete comandaram o programa "Mais Você", da TV Globo, desta segunda-feira e deram informações sobre o estado de saúde da apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, que sofreu uma queda em casa, em São Paulo, neste domingo.

"A Ana levou um tombo em casa, mas é importante dizer que ela está se recuperando e está bem. Ela, como sempre, fez questão de pedir pra gente dar esse recado", disse Fabrício. "Eu já começo mandando um beijo para ela que está lá, no Hospital Beneficência Portuguesa, assistindo a gente. Ela caiu na cozinha, é aquela coisa... chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas! E nesse momento ela bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum", completou Talitha Morete.

"Queda são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada e nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia. E, mesmo assim, o Dr. Buzaid, que chegou ao hospital só no fim da tarde, achou melhor mantê-la em observação. Eu também mando um beijo pra você, Ana. Nós estamos aqui desejando que você se recupere logo", finalizou Fabrício.

Saúde

No início de 2020, Ana Maria Braga anunciou que havia sido diagnosticada com um câncer de pulmão. "Tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, que é um adenocarcinoma. É semelhante aos outros, mas não é passível de cirurgia ou de radioterapia. É mais agressivo. Descobri no começo do ano", disse a apresentadora.

Em abril, Ana participou do "Encontro" e revelou que estava curada após quatro sessões de quimioterapia. "Fui fazer os exames para saber em que pé estava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo!", revelou.

"Agora faço uma quimio, mas de um tipo diferente. É colocar instrumentos para seu próprio organismo criar os anticorpos. Continuo fazendo o tratamento para garantir que todas as células foram embora. E é partir para a comemoração da vida", completou.

Além do câncer de pulmão, Ana Maria também já teve um câncer de pele e um carcinoma no canal anal.