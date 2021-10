Manoel Soares - Reprodução Internet

Publicado 25/10/2021 11:36

São Paulo - Substituindo Fátima Bernardes, que se recupera de uma cirurgia no ombro, Manoel Soares não conteve a insatisfação nesta segunda-feira ao noticiar um episódio de preconceito durante o "Encontro". O apresentador expôs o áudio de uma coordenadora de uma rede de farmácias do Rio de Grande do Sul. No arquivo de áudio, mulher orienta seus subordinados a contratarem pessoas "bonitas" e evitar "gordos, tatuados, feios e viad*s".

"Eu não sei se vocês aí de casa já foram alvo de preconceito na hora de conseguir um emprego. Eu, particularmente, já fui. Mas não vem ao caso. Este áudio viralizou nos últimos dias e é lamentável as falas desta funcionária", explicou Manoel Soares, antes da exibição do áudio em questão. No fim da conversa, a funcionária diz: "Não somos bobos, nem nada, né?".

Em resposta, Manoel disparou: "Você é boba, sim. Você é boba e criminosa porque tem gordofobia, homofobia, você tem um monte de coisa errada na sua fala. Para nós é uma tristeza saber que tem muita gente que pensa desse jeito. Quero deixar claro aqui, gente, que o problema não foram só as palavras que foram ditas no áudio, mas como foram ditas. Nesse caso fica nítida para gente que a intenção era discriminar". Patrícia Poeta concordou. "O preconceito e a discriminação estão claros ali".

Segundo noticiado pelo "Encontro", o caso está sendo investigado pela polícia civil do Rio Grande do Sul e a funcionária da farmácia, além de poder ser indiciada por homofobia, foi desligada da empresa. A pena para a infração vai de 3 a 5 anos de reclusão. Em resposta à atração, a rede de farmácias afirmou que o caso foi isolado e todo o contexto da história se passou em um canal de comunicação não oficial.