Atrizes de Verdades Secretas 2 - Reprodução Internet

Atrizes de Verdades Secretas 2Reprodução Internet

Publicado 25/10/2021 13:57

Rio - Poucos dias após sua estreia, "Verdades Secretas 2" já é um dos maiores sucessos do Globoplay. Apenas na última quinta-feira (21), a segunda temporada da novela de Walcyr Carrasco registrou 1.988.342 horas, quebrando o recorde de maior audiência em um único dia, de acordo com o site Notícias da TV. Desde sua estreia, a série ocupa o primeiro lugar no top 10 de programas mais assistidos na plataforma de streaming.

fotogaleria

Com os novos conflitos vividos pela protagonista Angel/Arlete (Camila Queiroz), "Verdades Secretas 2" desbancou o documentário "A Vida Depois do Tombo", que mostra a jornada de Karol Conká pós-BBB e detinha, até o momento, o título de maior audiência do Globoplay, com 716 mil horas de consumo.

Na última quarta-feira, após uma exibição gratuita do primeiro capítulo do folhetim, o serviço de streaming disponibilizou dez episódios exclusivamente para os assinantes. A trama contará com 50 capítulos ao todo, que serão lançados a cada duas semanas até o final da novela. Com muitas cenas de nudez e sexo explícito, "Verdades Secretas 2" é indicada para maiores de 18 anos e terá uma versão "mais leve" em sua exibição pela TV Globo, ainda sem data de estreia.

Além de Camila Queiroz, Agatha Moreira e Rainer Cadete também retomam seus papéis como Giovanna e Visky, respectivamente, na segunda parte da novela que acompanha o submundo da moda. Romulo Estrela, Gabriel Braga Nunes e Johnny Massaro são alguns dos atores que chegam para compôr a trama com novos personagens.