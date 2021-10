Erasmo Viana - Reprodução

Erasmo VianaReprodução

Publicado 25/10/2021 17:18

Rio - Em "A Fazenda 13", Erasmo Viana demonstrou sua insatisfação com a postura de Rico Melquíades. Durante uma conversa com Bil Araújo, nesta segunda-feira (25), o modelo detonou o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, e afirmou que votará no alagoano na formação da roça desta terça-feira.

“Eu vou reagir [as provocações de Rico] votando nele. Ele quis me desestabilizar algumas vezes como naquele dia lá do cabo de guerra, ele falou 'você é um bosta, não ganha nenhuma prova', eu abracei ele e falei 'relaxe Riquinho, tá tudo certo', comprei a pilha dele. Querendo ou não, isso mexe comigo”, desabafou o ex-marido de Gabriela Pugliesi.

Os peões continuaram o bate-papo especulando como será próxima roça do reality rural. "Certeza que ele [Rico] puxa a Tati. Se ele não puxar, vai ficar feio para ele, né? Ele falou que ia botar a Tati e colocou o Gui Araujo na roça", lembrou Erasmo.

“Acho que ele não sai agora. Se colocar uma pessoa fraca com ele, a pessoa vai sair por tabela", opinou Arcrebiano. "Acho que se começar a Tati no resta um, sobra o Dynho. Eu acho que os votos vão estar bem distribuídos desta vez", afirmou o ex-BBB.