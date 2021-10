Solange diz que não faz mais trabalhos sensuais - reprodução de vídeo

Publicado 25/10/2021 18:25

Rio - Solange Gomes, que já posou para a Playboy e é ex-banheira do Gugu, contou que parou de fazer trabalhos sensuais por opção. Durante conversa com Aline Mineiro e Valentina Francavilla em 'A Fazenda 13', da Record TV, ela contou os motivos para ter parado.

"O que acontece aqui dentro é o que vai ajudar no meu futuro lá fora. Eu sei que pra mim, com 48 anos, as oportunidades vão diminuindo. Por exemplo, o leque de trabalhar com o corpo, eu já fechei há muito tempo", disse Solange. "Eu comecei a trabalhar com a minha cabeça, comecei a trabalhar com outras coisas em mim", disse.

Valentina então, perguntou se foi uma escolha. "Eu quis parar com isso, é opção minha", disse Solange, que perguntou se as peoas têm conta no Onlyfans. Aline disse que não, Valentina disse que tem e ama. "Me ajudou tanto", contou.

"Mas você aparece pelada?", perguntou Solange. "Eu já posei na Playboy", respondeu Valentina. "Eu também, mas aí é passado, né? Eu fiquei sem graça, com vergonha", falou Solange. Valentina deu a opção para Solange posar de lingerie, mas a ex-banheira do Gugu negou. "Ai, não quero, não! Eu tenho uma preguiça de fazer foto... Não tô mais nessa vibe, não quero mais", disse.

Solange disse que está aberta a outros contratos. "Pode ser que quando eu saia daqui eu queira fazer um ensaio sensual, aí é diferente. É uma coisa pontual. Mas acho que chega uma hora que deu", disse. "Eu amo o meu Only[Fans]. Amo!", disse Valentina. "Eu vou assinar seu Only[Fans], Val!", riu Aline.