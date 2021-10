Gerson de Souza é denunciado por crime de importunação sexual - Reprodução

Gerson de Souza é denunciado por crime de importunação sexualReprodução

Publicado 26/10/2021 10:55

Rio - O repórter Gerson de Souza virou réu em mais uma acusação de importunação sexual a uma colega de trabalho do "Domingo Espetacular", da Record TV. A informação é do colunista Rogério Gentile, do "Uol". Em agosto do ano passado, Gerson foi denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual contra quatro mulheres, mas apenas uma acusação havia sido aceita pela Justiça.

fotogaleria

No entanto, em nova decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo concordou com um recurso apresentado pela promotoria e o repórter também vai responder criminalmente pela acusação feita por uma produtora do "Domingo Espetacular", além da outra acusação que já havia sido aceita em agosto.

Ainda de acordo com o colunista, a produtora do programa disse ao Ministério Público que trabalhava diariamente com Gerson e que escutava constantemente frases como "Sua gostosa", "Sua delícia", "Com essa roupa que você está usando, o que vai fazer quando sair daqui?".

Ela também disse que quando chegava à Redação, o jornalista a cumprimentava com um beijo no rosto, próximo a boca, atitude que a deixava enojada. Ainda de acordo com o relato da produtora, Gerson costumava colocar a língua para fora, simulando sexo oral.

A produtora também relatou que o jornalista apertava seu braço. "Sabe por que eu gosto de apertar essa parte do braço? Parece a pele da bunda, então, é como se eu estivesse apertando a sua bunda", teria dito, de acordo com o relato da funcionária.

Na época em que as acusações vieram à tona, Gerson disse estar perplexo. Ele foi demitido em outubro do ano passado, quando virou réu na primeira acusação.