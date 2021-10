Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução

Ana Maria Braga no Mais VocêReprodução

Publicado 26/10/2021 11:47

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, segue se recuperando de uma queda na cozinha de casa, em São Paulo, no último domingo. Durante o "Mais Você" desta terça-feira, a veterana mandou um recado para tranquilizar os amigos e telespectadores através de Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que a estão substituindo no matinal da Globo.

fotogaleria

"Seguimos enquanto a Ana Maria se recupera do tombo. A boa notícia é que ela está bem, está nos assistindo agora e mandou recado: 'estou ficando 10!' Volta logo", disse Talitha logo na abertura do programa.

Bom dia! #MaisVocê começando. E temos notícia da Ana Maria! pic.twitter.com/8YWCZ9ezzz — Mais Você (@MaisVoce) October 26, 2021

Queda em casa

Ana Maria Braga sofreu uma queda na cozinha de casa, no último domingo, em São Paulo. A apresentadora bateu a cabeça e passou por uma tomografia. De acordo com Fabrício Battaglini e Tatlitha Morete, Ana Maria não fraturou nada e está em observação, apenas com algumas dores.

"A Ana levou um tombo em casa, mas é importante dizer que ela está se recuperando e está bem. Ela, como sempre, fez questão de pedir pra gente dar esse recado", disse Fabrício. "Eu já começo mandando um beijo para ela que está lá, no Hospital Beneficência Portuguesa, assistindo a gente. Ela caiu na cozinha, é aquela coisa... chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas! E nesse momento ela bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum", completou Talitha Morete.

"Queda são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada e nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia. E, mesmo assim, o Dr. Buzaid, que chegou ao hospital só no fim da tarde, achou melhor mantê-la em observação. Eu também mando um beijo pra você, Ana. Nós estamos aqui desejando que você se recupere logo", finalizou Fabrício.

"Ela [Ana] acordou ontem e desceu para a cozinha, onde escorregou e caiu. Bateu forte a cabeça, e, por isso, os filhos foram logo com ela para fazer uma tomografia. O Dr. Buzaid [médico] foi vê-la no fim do dia e viu que a pressão estava baixa. Ela está lá [no hospital] em observação e tomando os remédios necessários. Vamos ver se a gente consegue segurá-la em casa esta semana", disse a diretora do "Mais Você", Vivi de Marco, ao jornal "O Globo".