Humorista fez piada sobre Praia Grande e recebeu críticas - Reprodução

Humorista fez piada sobre Praia Grande e recebeu críticas Reprodução

Publicado 26/10/2021 18:08

Rio - Mhel Marrer se desculpou após fazer uma piada com Praia Grande, litoral de São Paulo, no programa 'A Praça é Nossa'. Na ocasião, ela disse que "todo mundo" da cidade é "feia", que "pegou micose" ao visitar a praia e que não há onda no mar "porque é muito lixo e não tem como subir".

fotogaleria

"Me desculpa, povo da Praia Grande, eu errei. Eu não devia ter falado mal da cidade de vocês, eu achei que era engraçado. E eu achei que era engraçado porque sempre que eu fiz shows na Praia Grande, vocês riram e aplaudiram as mesmas piadas quando eu fazia com São Vicente", disse ela em vídeo publicado no Twitter, citando outra cidade do litoral paulista, São Vicente.

Na sequência, Mhel justificou as piadas com um trecho de quando se apresentou na cidade e a plateia riu da piada com a cidade de São Vicente. "Você não faz ideia como eu era antes da plástica, pensa em São Vicente, era eu, cara. Eu tava zoada", diz. O público ri, e ela segue: "O povo do Samambaia [bairro] aplaudindo é f***, né galera, mas tudo bem". Veja no vídeo:

A prefeitura de Praia Grande se posicionou sobre as piadas de Mhel, veja a nota:

"Em virtude das diversas manifestações sobre um vídeo humorístico que fala do Município de modo pejorativo, a Prefeitura de Praia Grande explica que está enviando uma nota à produção do programa com um convite para uma visita à cidade, além de explicar sobre a bela história de superação de seu povo para acabar com uma triste estigma do passado, mostrando que hoje a Cidade figura entre as mais desenvolvidas do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados do País, em virtude de suas belezas e infraestrutura", diz a nota.