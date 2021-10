SINTONIA (L to R) JOTTAPE as MC DONI, BRUNA MASCARENHAS as RITA, CHRISTIAN MALHEIROS as NANDO, in episode 5 of SINTONIA. Cr. VANS BUMBEERS/NETFLIX © 2021 - fotos Vans Bumbeers/NETFLIX

SINTONIA (L to R) JOTTAPE as MC DONI, BRUNA MASCARENHAS as RITA, CHRISTIAN MALHEIROS as NANDO, in episode 5 of SINTONIA. Cr. VANS BUMBEERS/NETFLIX © 2021fotos Vans Bumbeers/NETFLIX

Publicado 27/10/2021 09:00

Rio - A vida na periferia de São Paulo ganhou o mundo quando 'Sintonia' estreou em 2019 na Netflix. E, nesta quarta-feira, a série ganha sua segunda temporada e mostra os desdobramentos das decisões tomadas pelo trio de protagonistas. Doni (Jottapê) segue firme em sua carreira de funkeiro. Rita (Bruna Mascarenhas), por sua vez, está ainda mais conectada à igreja. Enquanto isso, Nando (Christian Malheiros) prospera no mundo do crime.