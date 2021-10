Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 26/10/2021 19:20

Rio - Atenção, fãs de Tiago Leifert! O apresentador comanda o 'The Voice Brasil,' da TV Globo, que começa nesta terça-feira, pela última vez. Ele só estará no comando do reality musical nas primeiras fases da competição. Ao 'Gshow', Titi disse que se divertiu bastante durante as gravações. “Ao contrário dos outros anos, eu estava bem mais relaxado nas gravações, desta vez. Por ser minha última temporada no reality, eu queria mesmo era me divertir, dar risada, curtir, aproveitar bastante, porque sei que vou sentir saudades. E foi o que eu fiz”, confessou.

Ao site, Leifert ainda comenta a qualidade dos participantes desta edição do programa e adianta que vai estar presente na grande final da atração. “Tem algumas audições que foram ousadas. Pelo menos duas ou três delas trazem coisas que ninguém nunca fez antes. Os artistas chegaram com uma ideia completamente diferente, não apenas visando a aprovação, mas com o objetivo de realmente fazerem um grande show. E, claro, assim dá certo, a cadeira vira. Acho que o público vai reparar quem são. Se tudo der certo, estarei lá para me despedir. Meu objetivo é ir à final e assistir da plateia”, afirmou.



Com a saída de Tiago, Andre Marques assume o comando do The Voice, agora, na versão para adultos. “Para mim, é um privilégio ser amigo do Tiago Leifert e, agora, poder tomar conta dessa nossa família. Já fiz o ‘Kids’, o ‘The Voice+’ e é a minha estreia no ‘The Voice Brasil’. Eu sou suspeito para dizer, porque sou um fã declarado do formato, mas o programa está lindo. Dinâmicas diferentes, vozes incríveis... Vai ser massa”, reforçou.