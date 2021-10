Peões conversam sobre possível ida de Tati Quebra-Barraco para a roça - Reprodução

Publicado 26/10/2021 20:09

Rio - Erasmo Viana não acredita que Tati Quebra-Barraco possa ser eliminada caso seja indicada para a roça, na noite desta terça-feira (26), em "A Fazenda 13".



fotogaleria O ex de Gabriela Pugliesi especulou com Gui Araújo quais participantes vão participar da sexta roça do programa. Erasmo acredita em uma possível roça com Rico Melquíades, Tati Quebra-Barraco e MC Gui.

Gui Araújo relembrou a briga entre Tati Quebra-Barraco e Rico e perguntou para Erasmo quem ele acredita que seria eliminado. "Depende do que eles estão mostrando, velho", iniciou Erasmo. Gui rebateu afirmando que tudo é transmitido no PlayPlus e não sente Tati no jogo. "Eu gosto muito da Tati, obviamente, mas mano, ela não aparece para nada no jogo", disse Gui.

Erasmo, então, defendeu a amiga e garantiu que Tati Quebra-Barraco não sai em uma roça com Rico. "Mas ela não vai sair, é a única mulher negra aqui, mulher da favela, tem uma força do caralh*. Ela só pode ser um pouco, como o Rico fica chamando, preguiçosa, ela fica se esquivando dessas funções de bicho porque acho que ela realmente não tem muita intimidade com os bichos", argumentou Erasmo.

"Então, irmão, eu acho que aqui nesse reality é outra fita, não tem esse apelo. Se fosse o outro reality lá eu concordo, pô, mulher e tal, agora esse aqui, a galera só quer ver a treta", rebateu Gui Araújo, que ainda afirmou que sem Rico na casa Tati ficaria ainda mais apagada.

A formação da roça acontece na noite desta terça-feira (26), durante o programa ao vivo. Rico Melquíades pode ser o mais votado da casa para ir à berlinda e garantiu que vai puxar Tati Quebra-Barraco para a disputa da preferência do público.