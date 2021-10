Adriane Galisteu - Antonio Chahestian/Record TV

Adriane GalisteuAntonio Chahestian/Record TV

Publicado 26/10/2021 21:34 | Atualizado 26/10/2021 23:44

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu quer colocar fogo no feno em "A Fazenda 13", da Record TV. Durante uma conversa com fãs do reality no TikTok, Galisteu sugeriu para o diretor do programa, Rodrigo Carelli, a formação de uma roça falsa para movimentar o jogo.

fotogaleria

Uma fã perguntou da possibilidade de uma berlinda falsa acontecer na décima terceira edição e Galisteu se empolgou com a ideia. "Ai, amor, eu sou louca pela roça falsa, eu adoraria que tivesse. Eu não sei se o Carelli já pensou, eu vivo pegando no pé deles. Eu falo: 'Vamos usar o Paiol TiKtok, é a coisa mais linda, poderia ser usado'. Eu ia adorar. Quem sabe?", disse Galisteu.

O Paiol TikTok foi usado na primeira semana do reality show por quatro influenciadores. A baiana Sthe Mattos foi a preferida do público em votação e passou a integrar o elenco oficial do reality. Desde então, o espaço não foi mais utilizado.

A ideia lembra bastante a eliminação falsa de Carla Diaz, no "BBB 21", da Globo. No reality, a atriz passou alguns dias no quarto e teve acesso às câmeras da casa.