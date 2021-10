MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos - Reprodução/Record

MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthe MatosReprodução/Record

Publicado 27/10/2021 10:16 | Atualizado 27/10/2021 10:29

São Paulo - MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos estão na roça da semana. A dinâmica de "A Fazenda 13" foi realizada nesta terça-feira e rendeu brigas, reviravoltas e momentos de tensão. Tudo começou com Bil Araújo, o fazendeiro da vez, que indicou MC Gui para a berlinda. "Nesses últimos dias, eu vi algumas atitudes bastante incoerentes. Minhas escolhas aqui são sempre baseadas em atitudes. Eu, de mim, vejo como uma opção de voto, tudo aqui envolve opção de voto. Hoje eu vi uma incoerência no Mc Gui e eu falei para ele que é uma opção de voto", justificou ele.



Indignado, MC Gui não deixou de responder Arcrebiano. "Aqui envolve diversos sentimentos. Acho que as pessoas tem que ter um pouco de sensibilidade. Desde sábado ele mudou completamente comigo. Ele não vem conversar comigo sobre nada. Acho desnecessário da parte dele esse tipo de atitude. Acho que é algo pessoal, sim. Para mim não teria problema algum se qualquer pessoa me indicasse. Eu realmente conversei com a Day, com o Tiago. Ele me acusou de usar o Tiago para manipular ele no jogo. Conversei com a Day antes mesmo de ela pegar o chapéu de fazendeira. A vida é minha, o jogo é meu. Eu prefiro fazer o meu jogo do que ficar agradando o Bil ou outras pessoas aqui dentro. Não vou agradar todo mundo. O Brasil tá vendo e seja o que Deus que quiser”, retrucou o rapaz.

Em sua vez de votar, Solange Gomes explicou que MC Gui era sua primeira opção, entretanto, como o mesmo já estava na berlinda, seu voto foi em Erasmo Viana. "Minha segunda opção de voto é no Erasmo por algumas atitudes que ele tem aqui, mas eu já percebi que é o jeito dele, jeito dele falar um pouco grosseiro e com um pouco de ignorância, não só comigo, mas também com algumas outras pessoas. Fui brincar com ele semana passada, ele estava conversando com o Rico e eu falei assim: 'Não adianta, que é o Rico que vai te puxar'. A gente sabia que o Rico não ia puxar porque naquela semana eles estavam super ligados, e ele me devolveu: 'É mais fácil ele puxar você do que eu'", explicou a peoa.

"Enfim, tem umas coisas de grosseria que eu não gosto do Erasmo, por isso meu voto é nele hoje. Mas assim, gente, não é nada pessoal, viu Erasmo? Às vezes serve até de ensinamento para a vida, para o home ser um pouco mais leve, gentil. Quando nós ficamos na baia, eu e a Valentina, ninguém é obrigada a pegar água para ninguém, nós somos mulheres, a gente pega a nossa água, mas acho que tem coisas que gentileza gera gentileza", seguiu ela.

Erasmo, por sua vez, se defendeu chamando Solange de "vitimista". "Algumas pessoas tem pegado esse adjetivo de grosseiro da minha parte, eu sou uma pessoa que, às vezes, sou muito objetivo, muito direto, às vezes impaciente também. [...] Outra coisa, acho que a Sol se vitimiza demais aqui dentro, tudo para ela é um problema. Até isso de pegar água, peguei água para ela várias vezes durante a baia, já fiz várias gentilezas para ela. Fica se vitimizando de dor, de prova, de idade. Acho que aqui você tem que estar disposto a participar das provas, das dinâmicas, aceitar tudo e acho que ela veio aqui meio para passar, só para fazer a rádio dela", afirmou o modelo.

Rico Melquiades X Erasmo

Houve troca de farpas também entre Rico Melquiades e Erasmo. Ao justificar seu voto no ex-namorado Gabriela Pugliesi, o influenciador aumentou o tom de voz. "Vou falar o que a Marina não teve coragem de falar e a Sol falou de forma educada. Vou votar na pessoa mais estupida e grossa da casa. Às vezes, a gente gosta tanto de uma pessoa e bota um tampão no olho mesmo sabendo que a pessoa não presta e finge que não vê. Quero deixar bem claro que beleza realmente não põe mesa. Só atrai os 15 minutos, mas depois que você conhece, vê que não vale nada”, dissertou Rico.

“Tá aqui um cara tão lindo, mas grosseiro, que não trata bem ninguém, muito estúpido com todo mundo. É o cara mais estupido da casa. Quem tiver os seus feinhos, agarre eles, não largue por nada porque essas pessoas bonitas assim acham que podem tudo. O cara mais bundão da casa”, acrescentou o comediante. Erasmo, por sua vez, teve uma crise de riso. Adriane Galisteu, então, quis saber se ele concordava com o que foi dito. Sobre isso, o modelo se defendeu. “Ele mesmo se assumiu que é mal-educado. Imagina que é para a mãe dele ouvir isso? Tenho pela minha consciência das minhas atitudes. No dia que fui grosso com a Liz pedi desculpas. Me posiciono quando preciso, fico muito tranquilo da minha educação, sou muito observador, dou o mínimo de atenção pra ele, não vou me rebaixar à baixaria”, afirmou Viana.

MC Gui x Rico

MC Gui, independente de ser o primeiro roceiro, também teve direito a voto. Ao optar por Rico Melquiades, o funkeiro acabou provocando outro desentendimento em "A Fazenda 13". "Então, semana passada eu votei no Rico, tirei os outros votos porque achei fosse uma opção legal pra sair da roça, mas essa semana eu continuo votando no Rico. Eu vejo muita coisa desagradável nas ações dele que acontecem aqui na sede. Ele já me desrespeitou aqui na sede, sempre falei do lado bom, mas nem consigo falar do lado bom dele porque o lado ruim tá me incomodando tanto. Eu vejo ele desrespeitando eu, a Tati, fazendo a mãezona chorar aí mesmo com ela no cantinho dela. Ele vai lá fica provocando, pegando numas feridas que incomodam muito e muitas pessoas não têm coragem de expor pra ele, mas eu tenho, sim. Comigo também, às vezes, eu tô quietinho no meu canto e ele começa me provocar e é assim quem dá palco pro Rico vai dar o que ele quer. Ele usa disso de artimanha para desestabilizar as pessoas", disse o cantor sobre o voto em Rico.

Em resposta, Melquiades começou tranquilo e posteriormente mostrou-se mais reativo. "Calada vence, Dri. Eu não vou nem entrar nesse mérito com MC Gui. Ele quer justificar uma discussão minha com a Tati sendo que é eu e Tati", comentou Rico. "É que em seguida você me provocou", alfinetou MC Gui. "Agora é minha vez. Você falou, fiquei calado. Agora, me respeite e fique calado", pediu Rico. "Para de ser mentiroso", acusou o funkeiro. "Uma coisa que não sou aqui é mentiroso", se defendeu o humorista.

Incomodado com MC Gui e sua postura negacionista, Rico discursou. "Tudo aqui é falta de respeito. Se você falar alto, faltou com respeito. A Tati me mandou tomar naquele lugar e mandou fazer uma monte de coisa e não faltou com respeito, mas seu eu aumentar meu tom de voz tô faltando com respeito. Aí, esse pessoal é muito chato daqui e o MC Gui é o mais chato. Ainda bem que tá sentado lá [na roça]".

Entenda a formação de roça

Após o voto de Arcrebiano, Adriane Galisteu deu início à votação da sede, que ficou acirrada entre Erasmo Viana, Dynho Alves e Rico Melquiades. Entretanto, ao final, Gui Araújo usou o poder da chama amarela para duplicar os votos de Solange Almeida, deixando a ex-Banheira e Rico empatados. O desempate foi feito pelo fazendeiro da semana, que escolheu Melquiades para ocupar a segunda cadeira da roça.

Logo depois, foi realizado o resta um. Na brincadeira, Solange salvou Tiago, que salvou Erasmo. Erasmo salvou Dayane, que salvou Aline. Aline salvou Valentina, que salvou Marina. Marina salvo Gui Araujo, que salvou Dynho. Dynho finalizou a dinâmica salvando Mileide. Sendo assim, Sthe Matos sobrou e ganhou uma vaga na eliminação de "A Fazenda 13". Como foi a última roceira, a influenciadora ganhou o direito de vetar alguém da prova do fazendeiro. Sem pestanejar, ela optou por MC Gui.

Após a roça estar supostamente formada, Dynho abriu o poder da chama vermelha, o artifício deu a chance do peão trocar o peão vetado da prova do fazendeiro por outro. Sem esperar muito, o dançarino tirou o veto de MC Gui e o colocou em Rico Melquiades, mandando o influenciador direto para o voto do público. A eliminação em "A Fazenda 13" será realizada na quinta-feira, a partir das 22h45.

*Reportagem de Reginaldo Tomaz, do IG