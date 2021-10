Talitha Morete - Reprodução/Globo

Talitha MoreteReprodução/Globo

Publicado 27/10/2021 11:37 | Atualizado 27/10/2021 11:37

São Paulo - Enquanto Ana Maria Braga se recupera da queda que sofreu recentemente, Fabrício Battaglini e Talitha Morete estão no comando do "Mais Você". Nesta quarta-feira (27), durante o quadro "Feed da Ana", a produção do programa noticiou a iniciativa de um corretor de imóveis que posou nu em uma mansão para tentar vender o suntuoso terreno.

"A casa custa o equivalente a R$ 7 milhões!", comentou Talitha. "Eu pedi tarjas... Pedi para que cobrissem o possível", acrescentou Julia Massaoka, repórter do programa, já fazendo um alerta sobre o teor das imagens que seria exibidas.

Enquanto os apresentadores comentavam o caso, várias fotografias do ensaio realizado pelo corretor foram sendo exibidas para o público. Claro, todas devidamente com tarjas para cobrir a genitália. Entretanto, algumas posições foram agressivas até mesmo para Fabrício. "Nessa posição não dá. Ele achou que venderia a casa desse jeito?".