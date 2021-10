Fábio Assunção - Reprodução/Globo

Publicado 27/10/2021 12:24 | Atualizado 27/10/2021 12:36

Rio - Fábio Assunção participou do "Encontro", na manhã desta quarta-feira, para homenagear o autor Gilberto Braga, que faleceu nesta terça-feira, vítima de uma infecção generalizada. Em um momento da conversa com a jornalista Patrícia Poeta, Fábio citou nomes de outras perdas significativas para a TV neste ano, mas cometeu uma gafe ao falar o nome do ator Otávio Augusto que não morreu. Pelo contrário, está vivo.

No Twitter, os internautas repercutiram a situação. "Fábio Assunção 'matando' ao vivo o ator Otávio Augusto, sendo que o próprio permanece vivíssimo da Silva. A gafe meu pai", comentou um. "Otavio Augusto não morreu, não, Fábio Assunção... Acho q ele trocou o nome de alguém", ponderou outro.