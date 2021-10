IZA - Reprodução/Globo

Rio - Com dinâmica inédita e cinco técnicos na disputa, a estreia do "The Voice Brasil" aconteceu na noite desta terça-feira. E uma das cenas mais comentadas aconteceu logo no início: os discursos do candidato WD e da técnica IZA. Após se apresentar com uma composição própria, a música "Sou Eu", ele recebeu elogios da cantora.

"Que coragem vir pra cá defender uma música sua. A sua voz é muito linda, a sombra dos seus graves é surreal. Eu estou assustada com você, seria um sonho ser sua técnica e cantar a sua música. Muito obrigada", disse IZA antes de saber que seria escolhida.

Em seguida, o cantor, de 28 anos, fez um discurso exaltando a representatividade preta e feminina para escolher a cantora IZA, que se emocionou. "Minha história musical é baseada e construída por mulheres porque eu sempre me inspirei em mulheres. A falta que minha mãe fez, eu poder enxergar uma mulher negra, cantando e representando suas vivências é muito incrível. Ela representa tudo pra mim. Você é muito incrível pra mim e pra muita gente preta. Sim, vale a pena lutar pelos seus sonhos e acreditar", revelou ele, levando IZA aos prantos.

"Eu estou emocionada de verdade. Eu acho que quando a gente canta, tudo o que a gente quer é que se conectem com a gente, se sinta inspirado pelo o que a gente faz. Então muito obrigada, porque é para isso que eu canto e ouvir tudo o que você falou me deixou verdadeiramente emocionada! Me sinto muito honrada por fazer parte da sua história".



Confira a apresentação de WD, antes de virar as quatro cadeiras e escolher IZA como técnica: