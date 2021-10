Fãs da modelo não gostaram de comentário feito por Erika - Reprodução

Fãs da modelo não gostaram de comentário feito por ErikaReprodução

Publicado 27/10/2021 15:58

Rio - Devolve o blazer, Erika! Internautas subiram a hashtag no Twitter após comentários da ex-peoa sobre o jogo de Dayane Mello em 'A Fazenda'. Erika, quando saiu do reality, estava utilizando um blazer de R$ 19 mil da marca Dolce & Gabbana emprestado por Dayane.

fotogaleria

No vídeo, durante o programa da Record News sobre o reality, Erika fala das discussões entre Rico e Dayane, que não concordam com o estilo de jogo um do outro. Para a bailarina, a peoa se afastou de Rico por ele ser o protagonista do jogo.