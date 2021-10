'Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto' estreia no Globoplay - @feijao

Publicado 27/10/2021 16:02

Rio - A representatividade dos subúrbios brasileiros para a música mainstream conduz o roteiro da nova série “Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto”. No audiovisual, a cantora IZA cocria uma canção inédita junto a nove músicos regionais, com a participação produtores e artistas, para a marca Devassa. O seriado, que é estruturado em quatro episódios, chegou ao Globoplay nesta terça-feira. Está disponível também para não-assinantes da plataforma.

No primeiro episódio, IZA reflete sobre as barreiras que os músicos da periferia têm para alcançar notoriedade, embora a música desenvolvida por eles esteja em evidência. Os talentos do projeto falam sobre suas origens (conheça-os abaixo). O segundo episódio captura masterclass do Carlinhos Brown com os talentos sobre a história da música. O multiartista baiano comenta sobre as origens do gênero pop no Candomblé e a cobrança pela estrutura linguística na música periférica.

Os talentos estruturam rimas, poesia, refrão, estrofes e melodia no terceiro episódio, com a colaboração criativa da cantora e compositora baiana Larissa Luz e da IZA. No episódio final, os talentos gravam voz e instrumentos individualmente em uma sessão única no estúdio Toca do Bandido, localizado no Rio de Janeiro, com produção musical de Sérgio Santos e Pablo Bispo. A faixa, que transita pelo pagode baiano, o afrobeat e o funk carioca, deverá ser lançada por Devassa nas plataformas de streaming junto com videoclipe.

O seriado é idealizado pela agência HNK Lab e conta com produção da Trace Brasil, ecossistema pioneiro na criação audiovisual afrourbana no país, com produção executiva e criativa de Alberto Pereira Jr, Head de Produção e Conteúdo da Trace. A plataforma selecionou um time de mulheres negras para o comando da série, com direção da Aisha Mbikila, pós-produção e finalização de Mia Lab, além de assistentes de direção e roteirista pretas. A obra tem curadoria de talentos da Digital Favela e estratégia de mídia digital da iProspect (Red Star).