Publicado 28/10/2021 10:49

São Paulo - Após superar MC Gui e Tati Quebra Barraco, nesta quarta-feira, Sthefane Matos conquistou o título de fazendeira da semana. Em uma prova com uma hora de duração, ao vencer, a influenciadora dedicou a vitória ao filho: "Obrigada, Apollo! Mamãe te ama, é por você! Meu Deus, eu não estou acreditando, não. Eu sou a fazendeira, Galisteu! Meu presente de aniversário", declarou a participante de "A Fazenda 13", visivelmente emocionada. Adriane Galisteu parabenizou a peoa, mas não deixou de alfinetar. "Quero te dar um conselho: aproveite esse seu reinado, se posicione e seja feliz!".



Focada em agilidade, pontaria e sorte, a prova do fazendeiro exigia que os peões acertassem produtos em forma de hexágonos em um painel, contando com a ajuda de um estilingue. O objetivo era cada participante acertar produtos diferentes do painel, caso acertassem repetido, tinham que passar a vez para um adversário. Em uma rodada teste, MC Gui e Tati Quebra Barraco já demonstraram dificuldade com a prova. A primeira a marcar pontos efetivos na noite foi Sthe Matos, que mais tarde viria a sagrar-se campeã.

Com a vitória, a influenciadora escapou da eliminação da semana. Os perdedores agora enfrentam Rico Melquiades na votação do público. Rico não participou da prova do fazendeiro, pois foi vetado por Dynho Alves durante a formação de roça, que foi realizada na última terça-feira (26).

A formação de roça

Inicialmente Bil Araújo indicou MC Gui para berlinda. Após isso, Adriane Galisteu deu início à votação da sede, que ficou acirrada entre Erasmo Viana, Dynho Alves e Rico Melquiades. Entretanto, ao final, Gui Araújo usou o poder da chama amarela para duplicar os votos de Solange Almeida, deixando a ex-Banheira e Rico empatados. O desempate foi feito pelo fazendeiro da semana, que escolheu Melquiades para ocupar a segunda cadeira da roça. O humorista, por sua vez, puxou Tati Quebra Barraco para a eliminação.

Logo depois, foi realizado o resta um. Na brincadeira, Solange salvou Tiago, que salvou Erasmo. Erasmo salvou Dayane, que salvou Aline. Aline salvou Valentina, que salvou Marina. Marina salvo Gui Araujo, que salvou Dynho. Dynho finalizou a dinâmica salvando Mileide. Sendo assim, Sthe Matos sobrou e ganhou uma vaga na eliminação de "A Fazenda 13". Como foi a última roceira, a influenciadora ganhou o direito de vetar alguém da prova do fazendeiro. Sem pestanejar, ela optou por MC Gui.

Após a roça estar supostamente formada, Dynho abriu o poder da chama vermelha, o artifício deu a chance do peão trocar o peão vetado da prova do fazendeiro por outro. Sem esperar muito, o dançarino tirou o veto de MC Gui e o colocou em Rico Melquiades, mandando o influenciador direto para o voto do público. A eliminação em "A Fazenda 13" será realizada na quinta-feira (28), a partir das 22h45.