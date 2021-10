Tadeu Schmidt atende o Big Fone no Fantástico - Reprodução

Publicado 28/10/2021 15:50

Rio - O ano nem terminou, mas as novidades do ‘BBB 22’ já começaram. Uma delas é quando será o tão esperado encontro no ano que vem: o embarque na próxima temporada já tem data marcada para a sua estreia nas múltiplas plataformas da Globo: a partir do dia 17 de janeiro, o público terá um novo 'Big Brother Brasil’ para chamar de seu. O reality chega a sua vigésima segunda edição com um novo apresentador à frente do game. Tadeu Schmidt assume a missão de comandar a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no reality mais acompanhado pelos brasileiros.

A casa traz mudanças e novos ambientes, que vão ser palco das dinâmicas marcantes – e aguardadas – do programa, como provas do líder, do anjo, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Tudo isso com participantes de dois grupos já conhecidos e que, sim, estarão de volta: Pipoca e Camarote serão os moradores da casa.Mais novidades? Temos! Em 2022, a festa do líder vai ganhar um tempero extra: antes da celebração, os participantes poderão comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada. E o público também pode ficar tranquilo porque o humor continua com espaço garantido no BBB, com um quadro que fará um resumo bem divertido do que rolou durante a semana.Desta vez, o público vai poder curtir o ‘Cinema do Líder’ de uma forma diferente: será possível assistir ao mesmo conteúdo que os participantes no BBB, mas em sua própria casa. O filme exibido para os brothers será transmitido na sessão ‘Sessão Cinema do líder’, nas noites de terças-feiras na TV Globo.No Multishow, antes mesmo da nova edição começar, o ‘Aquecimento BBB’ vai trazer os melhores momentos do ‘BBB 21’ em 16 episódios, com entrevistas com ex-participantes e muito mais!. E, para a temporada 22, a tradição de receber o eliminado da semana para uma entrevista sincera e divertida continua com o ‘BBB – A Eliminação’.Já no Globoplay, o público que não vai perder nenhum momento do BBB, já que será possível acompanhar as câmeras ao vivo, trechos, programas na íntegra e o “Click BBB” na plataforma.No digital, o público contará com conteúdos especiais do BBB na próxima temporada. A editoria do BBB no Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira. ‘Bate-papo com o eliminado’, ‘Parada BBB’ e ‘Mesa BBB’, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.Depois de toda as emoções e surpresas do ‘BBB 22’, o momento de colocar as cartas na mesa também está confirmado, com mais uma edição extra – e especial – que marcará o reencontro dos participantes da temporada na TV Globo.O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.