Romulo Estrela - reprodução do Instagram

Romulo Estrelareprodução do Instagram

Publicado 28/10/2021 18:15 | Atualizado 28/10/2021 18:28

Rio - A segunda parte da novela Original Globoplay ‘Verdades Secretas II’ chega ao catálogo na próxima quarta-feira, dia 03, e Cristiano (Romulo Estrela) segue dividido entre razão e emoção. Ele está cada vez mais envolvido com Angel (Camila Queiroz), enquanto continua investigando a modelo a mando de Giovanna (Agatha Moreira). Nesta sequência de capítulos inéditos, ele será uma peça fundamental para a nova façanha da empresária: colocar Angel atrás das grades.

O intérprete do personagem, Romulo Estrela, adianta um pouco da trama que vem pela frente. “O segundo bloco é onde a situação fica mais difícil ainda para o Cristiano porque a Angel descobre que ele é um investigador e ela tenta entender o que ele está fazendo na vida dela, o que dificulta muito a relação deles dois. Ao mesmo tempo que se intensifica a relação do Cristiano com a Giovanna. O público pode esperar esse triangulo mais forte ainda entre esses personagens.”, o ator adianta.Desde que os primeiros capítulos foram liberados, um item do visual de Cristiano tem chamado atenção do público: a body chain. “A ideia do body chain era brincar com esse jogo de revelar e esconder. Com o Cristiano vestido, ele parece apenas um colar. Quando tira a roupa, revela uma joia mais ousada e que mostra que ele não é um cara só do jeans e camiseta. Aos poucos essa "ousadia" vai aparecer no restante da roupa dele também”, explica a figurinista Mariana Sued.“A body chain foi uma grande surpresa. Eu não imaginava que esse acessório fosse cair no gosto do público tão rápido. É muito legal ver quando as pessoas se identificam com algo assim, um cordão, um anel ou a própria body chain. É algo estético, mas tem também o fator inusitado que a Mari Sued, nossa figurinista gênia, trouxe: quebrar o básico do personagem. O Cristiano usa muito camiseta, jeans e bota. Quando ele tira a camisa é que você reconhece que ele não é tão básico assim. Fiquei muito feliz com esse elemento que dá uma estranheza e coloca o personagem em outro lugar”, Romulo comenta.