Felipe Andreoli critica ato homofóbico de Maurício SouzaReprodução/Montagem

Publicado 28/10/2021 18:56

Rio - Felipe Andreoli não poupou críticas ao atleta Maurício Souza, acusado de fazer postagens homofóbicas nas redes sociais. Durante o 'Globo Esporte', o apresentador criticou o comportamento do atleta de vôlei e ainda questionou o modo com ele fez sua retratação.

"Homofobia não é opinião, é crime. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de 300 mil seguidores e depois vai pedir desculpas em uma que você tem 50? Atitude covarde. Outra coisa: essa questão não é política. Você não foi demitido porque é conservador, cristão ou de direita, nem por culpa da lactação na internet. Você foi demitido porque foi homofóbico e pelo jeito não se arrependeu. Homofobia é crime", disse Andreoli.

Maurício, que atuou pela Seleção Brasileira de Vôlei nas Olimpíadas de Tóquio, foi demitido do Minas Tênis Clube, onde atuava, nesta quarta-feira. A quebra de contrato do atleta foi informada pelo próprio clube, através de um comunicado nas redes sociais, e ocorreu após declarações polêmicas do jogador, que foi acusado de homofobia por internautas.



