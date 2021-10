Tati Quebra Barraco é a sexta eliminada de ’A Fazenda 13’ - Reprodução Internet

Tati Quebra Barraco é a sexta eliminada de ’A Fazenda 13’Reprodução Internet

Publicado 29/10/2021 07:36

Rio - Tati Quebra Barraco foi a sexta peoa a deixar o reality show "A Fazenda 13", na noite desta quinta-feira. Com apenas 15,78% dos votos para ficar na casa, Tati levou a pior na disputa com MC Gui e Rico Melquiades. Após a eliminação, durante bate-papo na Cabine de Descompressão, a funkeira falou sobre as comparações com Jojo Todynho, que foi a campeã de "A Fazenda 12".

"Isso é desde que a Jojo surgiu. Eu acho que as pessoas têm que entender um pouco que eu tenho 23 anos de carreira, eu não preciso estar copiando ninguém. Eu admiro a história dela, cada um com o seu conteúdo, mas eu não vim na vibe dela. A Tati Quebra Barraco eu acho que a maioria das pessoas sabe que eu sou o que eu trilhei na minha trajetória", disse.

"Quando eu fui cotada as pessoas falaram que eu ia imitar a Jojo Todynho, que eu ia querer ser Jojo. Gente, eu acho que ninguém tem que ser ninguém, nem nascendo de novo. Cada um tem a vida que Deus lhe deu", completou.

Agora que está fora do reality show, Tati torce por MC Gui e Solange Gomes. Ela também disse que tem "ranço" de Rico Melquiades. "O ranço continua. Eu acho que tudo pode mudar e se for para ele chegar até a final é porque está escrito", declarou sobre Rico. "É difícil falar quem chega [na final], mas eu estou torcendo pelos dois", disse sobre Solange e MC Gui.

A funkeira se surpreendeu com a opinião do público sobre sua participação no jogo. "Pela trajetória do jogo, muitas pessoas não se posicionam. E alí na hora da minha eliminação, foi falado que eu estava fugindo dos holofotes e eu estava achando que eu estava jogando", relembrou.