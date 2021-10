Cris Galêra fala sobre relacionamento com Kevinho: ’Grita o bordão na hora H’ - Edu Graboski / Divulgação

Cris Galêra fala sobre relacionamento com Kevinho: ’Grita o bordão na hora H’Edu Graboski / Divulgação

Publicado 29/10/2021 12:41 | Atualizado 29/10/2021 12:52

Rio - Cris Galêra, ex-participante do reality Bela do Verão da RedeTV, abriu o jogo sobre sua vida e carreira no podcast Fama Pop e entregou os famosos que já pegou, entre eles MC Kevinho. Os dois se conheceram em uma boate no interior de São Paulo, logo que o cantor se separou da atriz Flávia Pavanelli. Ela e uma amiga tiveram os celulares confiscados e foram para um motel com o funkeiro e um amigo dele, que também era seu segurança na época.

fotogaleria

“Esse amigo dele que chegou na boate e chamou para uma festinha. A gente foi para um motel e fizemos uma suruba. E ele é bom de cama, hein. O Kevinho foi muito gente boa, dançamos funk, conversamos, bebemos vinho... Ficamos umas 6 horas no motel e ele deu conta de nós duas. Na hora H ele grita o bordão ‘cê acredita?!’ (risos). É engraçado demais, eu caia na risada. Foi uma noite quente e muito boa”, revela.

Na época, segundo Cris, Kevinho estava lançando uma música com Anitta. Tanto que no motel, ele mostrou o hit em primeira mão e perguntou a opinião dela. “Fui uma das primeiras a ouvir a música. Ele estava feliz com a novidade, empolgado demais. Dançamos e curtimos, umas quatro semanas depois a música estava bombando nas rádios e na TV. Foi um sucesso”, lembra.



Durante o podcast, a modelo ainda entregou as cantadas de Eduardo Costa. Com fama de pegador, o sertanejo manda mensagens no Instagram com frequência, mas ela garante que nunca rolou nada. Conhecida como a Advogata do Danilo Gentili, Cris ainda deixou no ar se já ficou com o apresentador do SBT.



“Será? O Danilo me apoia bastante, sempre trocamos mensagens. Nunca vou falar se já ficamos ou não. Mas ele já viu meus nudes (risos). O Danilo já assinou meu Close Friends [plataforma onde ela vende conteúdos sensuais]. Ele ficou uns 3 meses vendo tudo, fotos e vídeos, e depois cancelou. Outros famosos também já assinaram, tem até um apresentador bem famoso”.