Cantora detonou Gui Araújo no ’Hora do Faro’Reprodução

Publicado 29/10/2021 18:53

Rio - Eliminada de "A Fazenda 13" na noite de quinta-feira (28), a cantora Tati Quebra-Barraco detonou o ex-amigo Gui Araújo durante a gravação da dinâmica com os peões para o programa "Hora do Faro".



fotogaleria Tati, que tinha boa relação com o ex-namorado de Anitta no jogo, se surpreendeu com as declarações de Gui Araújo sobre ela e entregou 11 placas negativas para o participante. "Traidor, covarde, enganação, cruel, dissimulado, ingrato, desonesto, mentiroso, falso, fofoqueiro e insuportável" foram os adjetivos atribuídos ao influenciador.

O peão ficou chocado com as placas recebidas e ouviu de Tati que precisava virar homem. "Tem ideia, sim. Porque quando você [Rodrigo Faro] falou, ele já sabia que seria ruim. Você [Gui] me abraçou lá de cara e eu também. O que eu vi aqui que você falou de mim, eu acho que você tem que aprender a ser homem, mas você não é", disse Tati Quebra-Barraco.

Segundo a ex-peoa, nem o seu principal desafeto no reality, o humorista Rico Melquiades, falou tão mal dela quanto Gui Araújo. "Você é a pessoa aí dentro da casa que mais me fez mal. Eu esperava até do Rico, que a gente não teve uma convivência boa no final e ele não fez nem a metade do que você fez comigo", completou Tati.

Sem graça com a situação, Gui Araújo tentou se defender. "O que eu pensava sobre ela é que ela apenas podia ter entregado mais. Nunca falei da pessoa dela nem da personalidade dela pra ninguém aqui da casa", falou Gui.