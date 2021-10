Episódio de 'Futuro Ex-Porta', do Porta dos Fundos, com participação de Whindersson Nunes - Arthur Santiago

Episódio de 'Futuro Ex-Porta', do Porta dos Fundos, com participação de Whindersson NunesArthur Santiago

Publicado 29/10/2021 21:07

Rio - Estreia neste sábado a primeira edição do reality show "Futuro Ex-Porta", oferecido pelo YouTube Originals, frente de conteúdos originais, inéditos e exclusivos da plataforma. Como parte das celebrações dos 10 anos que o Porta dos Fundos completa em 2022, o grupo abriu inscrições para selecionar um novo talento para o seu elenco. Foram mais de sete mil inscritos, e a pessoa escolhida se unirá ao time de sucesso ao lado de nomes como Fábio Porchat, Thati Lopes, Gregório Duvivier, Evelyn Castro, Antônio Tabet, Noemia Oliveira, João Vicente de Castro, Rafael Portugal e outros.

fotogaleria

Em formato de reality show, o "Futuro Ex-Porta" acompanha, durante oito episódios, todas as etapas da seleção do novo integrante do grupo. Neste sábado, 30, serão lançados os primeiros dois episódios do reality. No primeiro deles, o elenco se reúne para escolher dez humoristas entre as milhares de inscrições de todo o Brasil. A partir daí, os competidores participam de provas que envolvem a recriação de cenas clássicas, esquetes inéditas e muito improviso.