César TralliReprodução

Publicado 29/10/2021 21:29

Rio - Neste sábado, dia 30, César Tralli assume oficialmente a ancoragem do ‘Jornal Hoje’ no lugar de Maju Coutinho, que apresentará o ‘Fantástico’ ao lado de Poliana Abritta a partir do dia 21 de novembro. “É uma enorme alegria assumir o ‘Jornal Hoje’ com esse público maravilhoso de todos os cantos do Brasil. Será um imenso desafio substituir a Maju, com seu carisma e talento. Da minha parte prometo muita dedicação e muito amor à profissão que eu escolhi desde a adolescência. É uma honra estar aqui”, afirma Tralli.