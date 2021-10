O Beijo do Vampiro - TV Globo / Divulgação

Publicado 29/10/2021 21:36 | Atualizado 29/10/2021 21:38

Rio - O ano de 2022 vai começar em ritmo de novidades no VIVA, com as estreias de "Alma Gêmea", no dia 31 de janeiro, e "O Beijo do Vampiro", no dia 28 de fevereiro. As novelas, que serão reapresentadas pela primeira vez no VIVA, vão substituir "Paraíso Tropical" e "Sonho Meu", respectivamente.

"Alma Gêmea", de Walcyr Carrasco, foi ao ar na TV Globo de 2005 a 2006, na faixa das 18h, e conta a história de amor eterno de um homem e uma mulher tragicamente separados e que, cerca de 20 anos depois, voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo. Integram o elenco principal Priscila Fantin, Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra e Drica Moraes. A atração foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo de 2009 a 2010.

Já "O Beijo do Vampiro", de Antônio Calmon, foi ao ar na TV Globo de 2002 a 2003, na faixa das 19h. A trama da atração, protagonizada por Flávia Alessandra e Tarcísio Meira, gira em torno de uma história de amor com elementos sobrenaturais e a luta do bem contra o mal. A novela, que foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo de 2009 a 2010, também contará com maratona aos domingos no VIVA.