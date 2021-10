Gui Araújo - reprodução de vídeo

Gui Araújoreprodução de vídeo

Publicado 30/10/2021 08:30

Rio - Gui Araujo não consegue segurar a língua. Na madrugada deste sábado, o ex-MTV contou para Dayane Mello e Rico Melquiades que Lary Bottino e Arcrebiano, o Bil Araújo, tiveram um momento bem íntimo antes dela ser eliminada de 'A Fazenda 13', da Record TV, na última quarta-feira.

"No último dia antes de ela sair, na quarta-feira, ela fez alguma coisa. Eu acho que ela mamou ele [Bil] ou ele mamou ela", comentou Rico. Gui respondeu: "Os dois". Dayane tentou contornar a situação. "Só ele [Gui] vai saber quando ele sair daqui".

Gui, então, disse que já sabia da situação, mesmo estando confinado. "Eu já sei sem sair. Foi primeiro aqui, eles não dormiram aqui um dia?", lembrou ele. "Mas você acha que eles transaram?", perguntou a modelo. "Ela falou que rolou, eu não sei o que", afirmou o ex-namorado de Anitta. Curiosa, Dayane quis saber: "(Rolou) Punheta?".

Logo depois, a produção do reality show mudou a câmera para um lugar totalmente escuro da sede.

'Conchinha sincera'

Lary, no entanto, revelou durante a 'Live do Eliminado', na semana passada, que não transou com Bil. "Não rolou. Conchinha sincera, só para dar uma esquentada", destacou. Em outro momento, ela também falou sobre sua relação com o peão. "Lá estava sendo de boa, eu não ficava tentando. Eu não estava fazendo isso, só queria estar sempre perto dele. Assim como ele sempre estava perto da Sthefane [Matos], da Mileide [Mihaile]. Eu acho que foi recíproco nesse sentido de não ter sido um sentimento de só amizade."