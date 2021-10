Mario Teixeira - Reprodução Internet

Mario TeixeiraReprodução Internet

Publicado 30/10/2021 14:11







Após jogar no lixo Feira das Vaidades, novela que Gilberto Braga havia escrito para a faixa das 18h, a Globo bateu o martelo e definiu sua substituta: Mar do Sertão, escrita por Mario Teixeira.

fotogaleria

De acordo com a emissora, se trata de "uma produção com temática contemporânea ambientada numa cidade fictícia do Nordeste brasileiro". A previsão de estreia é para o segundo semestre de 2022, logo após a inédita Além da Ilusão, que marcará a estreia de Larissa Manoela na Globo.

A trama contará a história de amor entre Candoca e Zé Paulino, personagens centrais que ainda não tiveram os intérpretes definidos. No auge da paixão, o rapaz desaparecerá e será dado como morto. A história terá como pano de fundo todo o ambiente do sertão brasileiro, com a disputa entre coronéis e facções por terras e propriedades.

Mario Teixeira fará sua estreia como ator principal no horário, embora tenha colaborador de tramas de Walcyr Carrasco que fizeram sucesso no horário, como O Cravo e a Rosa (2000) e A Padroeira (2001), além de Ciranda de Pedra (2008), de Alcides Nogueira.

Em alta na Globo, ele é considerado um autor capaz de quebrar paradigmas. Foi Teixeira quem exibiu pela primeira vez em uma novela a cena de sexo entre dois homens, protagonizada por Caio Blat e Ricardo Pereira na novela Liberdade, Liberdade (2016). Ele também foi o criador de O Tempo Não Para (2018) e I Love Paraisópolis (2015).