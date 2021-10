Cesar Tralli - Reprodução/Instagram

Cesar TralliReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2021 16:27

Rio - Minutos antes de estrear no comando do "Jornal Hoje", Cesar Tralli usou o Instagram para celebrar o novo desafio dentro da Rede Globo. O apresentador passa a substituir Maju Coutinho, que comandará o "Fantástico" após a ida de Tadeu Schimdt para o "Big Brother Brasil 22".

fotogaleria

"Que Honra! A partir de hoje nosso almoço passa a ser aqui no Jornal Hoje. Muito obrigado por me acolher com tamanha generosidade e consideração. Prometo me empenhar ao máximo para que este nosso encontro diário à sua mesa seja o mais agradável e valioso para você. No cardápio, sempre: muita informação de qualidade, boas energias, empatia e respeito. Receba minha eterna gratidão e um forte abraço", escreveu Tralli.

Nos bastidores, o jornalista recebeu um presentinho da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Ao mostrar as flores e os docinhos, ele agradeceu pelo mimo. "Que demais! Acabei de receber flores aqui. Sabe de quem? Da minha mulher. É! Me desejando muita felicidade no JH. Obrigado, amor. Muito feliz", comentou Tralli no Instagram Stories.

Ticiane também fez uma homenagem pelas redes sociais. "Vida, hoje é um dia muito especial para nós, e quando eu falo, para nós é porque na verdade somos um só em dois corações ! Hoje é sua estreia em rede nacional e quero te desejar toda a sorte do mundo. Você vai começar a escrever uma nova historia na TV. Estarei sempre ao seu lado vibrando por cada conquista! Tenho muito orgulho de você! Te amo", postou a apresentadora.