Thomaz Costa - Reprodução/Instagram

Thomaz CostaReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2021 16:39

São Paulo - Tati Quebra Barraco foi a eliminada de "A Fazenda 13" nesta semana e com isso MC Gui acabou ganhando ao menos mais uma semana no programa. Para comemorar a permanência do amigo no programa, Thomaz Costa mandou estourarem fogos de artifício perto da sede do reality show. Porém, o influenciador foi bastante criticado por isso e acabou pedindo desculpas.

fotogaleria

Internautas se revoltaram com a iniciativa de Thomaz Costa porque há vários animais em "A Fazenda", que se assustam e ficam estressados com o barulho dos fogos. Após a chuva de críticas, ele foi ao Stories e disse que não se lembrava dos animais na hora que decidiu fazer essa comemoração.

"Passando aqui para pedir perdão. Eu queria pedir perdão mesmo para os animaizinhos lá, mas não pode. Realmente a gente não pensou que tinha animais lá. Foi um vacilo", disse o ex-participante de "Ilha Record".

"Foi uma ideia que não surgiu da gente. Já aconteceu outras vezes e a gente quis fazer do nosso jeito", completou Thomaz Costa.