Publicado 31/10/2021 12:29

Rio - MC Gui, de 23 anos, conhecido por diversas polêmicas em sua carreira, contou para Valentina Francavilla, na manhã deste domingo, em 'A Fazenda 13', da Record TV, que não se considera "cancelado" e nem foi ao reality para limpar a imagem.

A conversa começou quando o funkeiro relembrou as polêmicas de Lary Bottino e Rico Melquíades no "De Férias com o Ex Brasil", da MTV. O peão analisou a estratégia de Lary, já eliminada, de tentar limpar a imagem no reality da Record TV e assumiu que já foi convidado para participar de outras edições de "A Fazenda".

"Já faz mais de cinco anos que eu recebo convite. Sempre fui um menino rebelde, estava na fase da minha vida que eu queria curtir. Se eu entrasse, poderia me prejudicar muito mais do que gerar frutos. Esse ano falei: 'acho que chegou a hora'. Mas não entrei em desespero achando que era a chance de limpar minha imagem. Eu trabalho lá fora, tenho 23 anos e uma vida pela frente", disse MC Gui.

Lary e Rico participaram do reality da MTV no início do ano e foram os "mais rejeitados" do programa nas redes sociais. Já MC Gui acumula polêmicas como bullying em adolescente e participação em festa clandestina na pandemia.