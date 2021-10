Em ''A Fazenda 13', Mileide Mihaile mexe macarrão com a mão e divide opiniões - Reprodução/Record

Publicado 31/10/2021 16:28 | Atualizado 31/10/2021 16:38

São Paulo - A influenciadora Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão, despertou uma confusão nas redes sociais ao mexer o macarrão, dentro da panela, com as mãos, enquanto cozinhava em "A Fazenda 13". Enquanto preparava o almoço dos peões neste domingo, Mileide temperou o macarrão com as mãos, sem proteção, e foi acusada de falta de higiene por fãs do reality.

"Mileide mexendo o macarrão no molho com a mão e o povo dizendo que é NORMAL e que nordestino faz isso. Pois como Nordestina digo que não fazemos essa imundície não viu, usamos talheres", escreveu uma internauta no Twitter. "Nervoso vendo a Mileide misturando o macarrão com a mão. Eccaaaaa!", se assustou outro.

Os fãs da dançarina a defenderam através do Twitter. "O povo chocado com a Mileide mexendo macarrão com a mão e eu? Uai, é normal pra soltar ele, em grande quantidade não solta com colher", explicou uma internauta. "A minha vó dava angu com a mão dela para eu e meus primos, estou viva e saudável. Minha família é mineira, cada um tem sua cultura e costumes, respeitem. Porque a Mileide mexeu o macarrão com a mão, estou vendo várias piadas de extremo mau gosto. Respeito", comentou outra.