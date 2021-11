Leandro Hassum - Reprodução/SBT

Publicado 31/10/2021 16:59 | Atualizado 31/10/2021 17:21

Rio - Fora da Globo desde 2019, Leandro Hassum voltou à telinha em uma emissora diferente: o SBT. O ator, de 48 anos de idade, participou do quadro "Passa ou Repassa", do "Domingo Legal", nesta manhã, levou torta na cara e surpreendeu o público da emissora, que comentou bastante na web.

Na competição comandada pelo apresentador Celso Portiolli, Hassum esteve ao lado do cantor Vitão e da humorista Marlei Cevada. A outra equipe foi formada por Aniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna, do grupo Barbixas.

"Eu não assistia TV aberta há muito tempo. Alguém me explica o que o Leandro Hassum está arrumando da vida dele no SBT brincando de gincana com Celso Portiolli e Vitão?", indagou uma internauta. "Leandro Hassum, o que você está fazendo no SBT?", questionou outra telespectadora.

"Os novos tempos chegaram: quem diria ver o Leandro Hassum no SBT, hein?!", escreveu uma terceira. "A gente que vê mais o SBT do que as outras não está acostumado a ver o Hassum e o Vitão na TV. Acho que eu nunca tinha visto o Vitão!", disparou mais uma.