Publicado 31/10/2021 19:10

São Paulo - Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda 13", ironizou, neste domingo, o pedido de desculpas do ator Thomaz Costa após ter realizado queima de fogos ao lado da sede do reality para celebrar a permanência de MC Gui no jogo.

Os fogos assustaram os animais do reality da Record TV e Thomaz usou as redes sociais para pedir desculpas e dizer que "não pensou que tinham animais lá" na sede do programa. Galisteu, então, debochou do pedido de desculpas através de um remix de áudios no TikTok. "Quando vocês descobriram que tinha animais na Fazenda?!", ironizou Galisteu.

O ator usou os stories do Instagram para compartilhar o vídeo de Galisteu e responder a apresentadora. Galisteu, tem animais na fazenda? Viajei", disse Thomaz.

Thomaz Costa participou do reality "Ilha Record", que foi exibido pela emissora antes de "A Fazenda 13" estrear.

Quando vocês descobriram que tinha animais na Fazenda?! #AFazenda pic.twitter.com/I3C6Ss18pG — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) October 31, 2021