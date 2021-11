Mariana Rios - Reprodução/Globo

São Paulo - O "Show dos Famosos" deste domingo, do Domingão do Huck, teve apresentações de Robson Nunes, Diego Hypolito e Mariana Rios. A atriz e cantora chamou atenção não só pela sua caracterização como Elba Ramalho, mas pela performance com diversos clássicos da cantora e compositora paraibana. Depois de receber a nota dez de Claudia Raia, Preta Gil e da plateia, Boninho decidiu dar 9.9 para Mariana.

“Adorei o seu trabalho porque exigia fôlego, é uma outra pegada quando tem que cantar e dançar. Você trouxe um pouco da Elba sim, mas ela tem um vibrato que alonga mais e você malandramente trabalhou dentro do seu conforto, você podia ter sido um pouco mais Elba", disse o diretor.



Mariana não conseguiu acreditar e brincou falando que Boninho estava implicando com ela. “Ah, não, nem no aniversário dele?”, comentou a atriz, que recebeu o apoio de Claudia Raia.