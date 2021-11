Ana Maria e Louro José - Divulgação / tv globo

Rio - Ana Maria Braga usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, para relembrar a morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José. Ele faleceu há um ano após sofrer um AVC. "Há um ano eu perdia meu companheiro de todos os dias. A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou Tom...Eu nem tenho palavras!", escreveu a apresentadora.

Eu nem tenho palavras!#tomveiga #lourojose #maisvoce #anamariabraga #redeglobo pic.twitter.com/CyPacePvsk — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) November 1, 2021

Vários internautas deixaram mensagens de apoio para a loira. "Quanta saudade de ver vocês juntos. Muita saudade. Tenha força Ana. Saudades sim. Tristeza nunca", escreveu um. "Hoje faz um ano que o Tom o nosso eterno Louro José se foi...eu assistia muito a "Namaria" quando criança só pra ver o Louro contando duas piadas e charadas e eu dava muita risadas. E você guerreira, seja forte sou seu fã e tem muitos fãs assim como eu que te amamos!", comentou outro. "Força Ana, não é fácil, mas possível", destacou um terceiro.

Tom Veiga morreu no dia 1 de novembro vítima de um AVC aos 47 anos. Ele foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o laudo do IML (Instituto Médico Legal), a causa da morte foi um AVC (acidente vascular cerebral) causado por um aneurisma. Tom, que trabalhou com Ana Maria Braga por mais de 20 anos, deixou quatro filhos: Adrian e Alissa, fruto de seu relacionamento com Alessandra, e Diego e Amanda, da relação com Cristina Rilco.