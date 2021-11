Faustão - Reprodução da Internet

Publicado 01/11/2021 09:53 | Atualizado 01/11/2021 09:54

Rio - Faustão já tem data certa para aparecer na Band pela primeira vez e vai ser no mesmo dia de outra importante estreia para a televisão brasileira. O primeiro programa do apresentador na emissora paulista vai coincidir com a estreia do 'Big Brother Brasil 22', comandado por Tadeu Schmidt após a saída de Tiago Leifert de Globo.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o programa de Faustão vai ser exibido a partir do dia 17 de janeiro, mesmo data que a Globo já havia anunciado para o começo da próxima edição do "BBB". Entretanto, as duas atrações não vão ser televisionadas no mesmo horário. O "Faustão na Band" vai ao ar às 20h30 e o reality show global só começa após a novela das 21h.

O novo programa de Faustão vai ser um pouco diferente do que ele andava fazendo na Globo. O apresentador levou boa parte da equipe que trabalhava com ele na emissora carioca e as bailarinas para a nova empresa, mas há mudanças no formato. A ideia seria contar com apresentações musicais e mais improvisos no palco.

A produção já teria definido o convidado musical para o programa de estreia. Segundo o site Notícias da TV, Zeca Pagodinho vai ser o primeiro cantor recebido no "Faustão na Band". Além das novidades, a atração também deve reviver quadros antigos, como a "Pizza do Faustão".