Publicado 01/11/2021 13:26

Rio - O último jogo da discórdia em "A Fazenda 13" foi puro fogo no feno. Durante a dinâmica, Gui Araújo e Valentina Francavilla brigaram. O ex-MTV debochou da depressão da assistente de palco e está sendo bastante criticado por isso. Medrado, que desistiu do reality show no começo do jogo, comentou a polêmica e detonou o ex-participante do "De Férias com o Ex".



"Me deparei com uma cena de ontem, mas que só fiquei sabendo e assisti hoje. Estou louca para falar, mas não sei se devo porque chega ser podre e triste", começou a rapper no Twitter. Em seguida, ela fez uma nova publicação criticando os comentários de Gui Araújo.

"Que dor ver um vídeo desse. Que triste. Ainda mais de alguém que eu gostava. Saúde mental não é brincadeira. Fica firme, Valentina. Enquanto a saúde mental de alguém for levada como piada, vamos ter muitas vidas perdidas. Valentina merece respeito", publicou.

A briga

Valentina Francavilla perdeu a paciência no jogo da discórdia. Durante a fala de Gui Araújo, ela começou a bater palma e disse que ele estava humilhando Marina Ferrari. "Já já te chamam no closet", respondeu o ex-MTV, se referindo aos remédios para depressão que a assistente de palco toma todos os dias.

"O quê? Você está usando um problema meu contra mim. Valeu, Brasil, só para vocês verem o nível desse garoto", disse Valentina exaltada. "Não, quero que você fique bem", debochou Gui Araújo e logo depois a peoa começou a chorar.

Em sua vez de falar, Valentina aproveitou para rebater os comentários que Gui fez sobre a doença dela. "Ele usou uma coisa bem suja, que é a minha doença, depressão, que muita gente tem. Achei sujo, achei baixo e ele não bateu no peito para falar: 'fiz isso, me desculpe'", disse.