Publicado 01/11/2021 13:32 | Atualizado 01/11/2021 13:53

Rio- Ivete Sangalo, 49 anos, já tem uma data definida para estrear nos domingos da Globo. De acordo com o Observatório da TV, a cantora vai apresentar a segunda temporada de "The Masked Singer Brasil" a partir de 23 janeiro de 2022. O reality entrará no lugar de "Temperatura Máxima", que vai ser exibida em um novo horário.

A emissora carioca também tem planos de uma atração inédita para a baiana nas tardes de domingo. A ideia é de que a produção seja lançada no segundo semestre de 2022, porém o formato ainda segue sob sigilo. Ivete possui um forte apelo comercial e também é muito querida pelo público de casa, por isso o nome da cantora se torna forte para comandar atrações de destaque.