Tiago em A Fazenda 13reprodução de vídeo

Publicado 02/11/2021 09:34

Rio - Tiago teve um sonho erótico em 'A Fazenda 13', da Record, nesta segunda-feira, dia 1. O sertanejo imaginou que Bil Araújo e Dayane Mello transavam na sede do reality rural, enquanto outras pessoas assistiam a ação. "Sem vergonha pra cacete".

O cantor, então, decidiu contar sobre o sonho para o modelo. "Sonhei com você e com a Day hoje. Sonhei que tinha umas sete pessoas aqui dentro fazendo uma bagunça. E vocês dois tendo relação aqui perto de todo mundo", afirmou. Bil não entendeu o que o amigo quis dizer: "Relação? Como assim?". O sertanejo explicou: "Sexual. E a gente assistindo vocês!". O modelo se surpreendeu com a declaração. "Eita, por**".

Tiago ainda brincou com a situação. "Pensa num sonho filho da mãe. Todo mundo parado ali, e vocês dois encostados numa pilastra. Pensa acordar e falar: 'Cara, será que foi de verdade?'", completou.