Tiago falou sobre briga com Tânia Mara antes de entrar no reality ruralReprodução

Publicado 02/11/2021 10:21

Rio - O cantor Tiago Piquilo abriu o coração para os participantes de "A Fazenda 13", durante a madrugada desta terça-feira (2), sobre a relação com a cantora Tânia Mara.



fotogaleria Piquilo afirmou que o relacionamento é uma incógnita e que brigou com Tânia Mara duas horas antes de ser confinado para o reality rural.

"Para mim, é uma incógnita muito grande como vai ser, como vai estar, como vai ser o olhar dela sobre tudo isso, o meu olhar também sobre o que eu posso encontrar. Então, pra mim, é mais delicado. O meu problema é que porr*, duas horas antes de entrar aqui eu tive um atrito, sacou? Por uma coisa totalmente desagradável aos meus olhos", disse Piquilo.

Tiago comentou que Tânia Mara é sensível e deu a entender que a cantora o desapontou. "Duas horas antes de entrar, me deparo com uma coisa totalmente chata e sou tão 'cri cri' pra isso. Olhei e falei 'ah, não, velho, brincadeira, né?'. É aquele negócio de se não fosse eu, não faria. Então, se fez pra mim, vai se ferrar. Você entra aqui com a maior cara de bunda sem saber o que tá acontecendo e fica perdido. Fica sem saber como reagir. Normalmente, pra resolver isso, tem que conversar e a gente não conversou. Você fica com a sensação que foi no banheiro e não se limpou", completou Tiago.

Apesar da briga antes do confinamento, o cantor sertanejo garantiu para Rico Melquiades, Aline Mineiro e Valentina Francavilla que vai pedir Tânia Mara oficialmente em namoro, ao vivo, se chegar na final de "A Fazenda 13".